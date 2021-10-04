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«المحامين»: «شمال الدقهلية» تُكرّم حملة الماجستير والدكتوراه

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«المحامين»: «شمال الدقهلية» تُكرّم حملة الماجستير والدكتوراه «المحامين»: «شمال الدقهلية» تُكرّم حملة الماجستير والدكتوراه

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أعلنت نقابة المحامين، تنظيم نقابة شمال الدقهلية، الإثنين، حفلا لتكريم المحامين حملة الماجستير والدكتوراه، وأبناء الأعضاء خريجي الجامعات والشهادات الثانوية العامة والأزهرية، وذلك بمقر النقابة الفرعية بدكرنس، بحضور إشراف أعضاء المجلس الفرعي، ورعاية النقيب محمد الصياد، نقيب الفرعية.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم تلاوة بعض الآيات القرآنية، تلاها كلمة النقيب محمد الصياد، والذي رحب خلالها بالحضور، معبرًا عن مدى سعادته بأبناء المحامين، وتمني لهم مزيد من التقدم والازدهار.

وكرمت الدكتور محمد محمد قياسه، لحصول كتابه (أسد الله ورسوله) من دولة الامارات على احسن كتاب عربي 2021، وقدم له درع شكر وتقدير، وتم تكريم رفعت السعيد حراز، لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للايكيدو، وقدم له درع شكر وتقدير.

المصرى اليوم

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