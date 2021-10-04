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سلطان عمان يعلن توفير كافة الدعم للمتضررين من إعصار «شاهين»

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سلطان عمان يعلن توفير كافة الدعم للمتضررين من إعصار «شاهين» سلطان عمان يعلن توفير كافة الدعم للمتضررين من إعصار «شاهين»

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أعلن سلطان عمان هيثم بن طارق، الإثنين، تشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية «شاهين»بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.

ووجه السلطان بضرورة الإسراع في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت نتيجة هذه الأنواء، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة.

وستباشر اللجنة برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، عملها في إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.

وسبق أن أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان، من جراء الحالة المدارية «شاهين» بمحافظة شمال الباطنة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

المصرى اليوم

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