«المحامين»: «جنوب الدقهلية» تلتقي قضاة ورؤساء نيابات المنصورة للتنسيق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، عقد نقابة محامين جنوب الدقهلية، برئاسة محمد الغمري، النقيب الفرعي، الإثنين، مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع قضاة ورؤساء نيابة مركز أول، وثاني المنصورة، ومركز المنصورة، وأن الاجتماعات، أسفرت عن تقارب وجهات النظر والتقدير للمحامين.

وقال حاتم شوقي، الأمين العام لفرعية جنوب الدقهلية، إن الاجتماعات واللقاءات شملت لقاء المستشار رئيس محكمة قسم أول المنصورة، دائرة السبت، الأحد، واتفقوا على أن تبدأ الجلسة في تمام التاسعة والنصف، وألا يلبي طلب الاطلاع في المعارضة، والمفترض المتهم (أو وكيله) يكون قد اطلع في الفترة ما بين التقرير بالمعارضة ونظر الجلسة.

وأضاف: «كما اتفقنا على أنه في حالة عدم لحاق أي زميل برول الجلسة الخاص به يتم طلب الرول على المنصة قبل، الدخول إلى المداولة، وسيتم إعادة نظر الرول».

وتابع: «بالنسبة لدائرة جنح مستأنف أول وثاني المنصورة، تبدأ الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف، وسيتم تقسيم الجلسة على فترتين دون التقيد بمواعيد محددة، في حالة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة؛ يتم إحضار شهادة من المحضرين بعدم إعلان المتهم بالحكم خلال مدة الانقضاء، وسيتم ضم شهادة التنفيذ بواسطة سكرتير الجلسة».

واختتم: «كما عقدنا لقاءات مطولة مع مدير نيابة مركز المنصورة، ومدير نيابة قسم ثاني المنصورة، ورئيس نيابة قسم أول المنصورة، الذين أبدوا ترحيبه بالتعاون مع جميع المحامين».