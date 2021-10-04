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الرئيس يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

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الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل) الرئيس يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

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نشر عدد الجريدة الرسمية، الاثنين، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبدالفتاح ، يحملان رقمي 441 و442 لسنة 2021.

القرار الأول ينص على تشكيل لجنة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون برئاسة أحد نواب أو مساعدي وزير العدل، على أن تضم ممثلين عن الوزارات وبعض الجهات على ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، لدراسة مدى توفر أحد أسباب الفصل المشار إليها في المادة (1 مكرر) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، في حالة العامل المعروضة عليها من الوزير المختص على أن تعد تقريرا بتوصياتها في هذا الخصوص متضمنا الرأي القانوني وما خلصت إليه تقارير الجهات المنية بشأنه، للعرض على رئيس الجمهورية، أو من يفوضه في اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون.

كما نص القرار الثاني على فرض التدابير كلها أو بعضها في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء.

المصرى اليوم

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