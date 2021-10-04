أخبار عاجلة

إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات -
بعد 106 أيام من الحظر.. السماح لسكان سيدني الأسترالية بالخروج من منازلهم -
أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي» -
استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد -
"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة -
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

أمام خادم الحرمين.. سفراء لـ 29 دولة يقدمون أوراق اعتمادهم

Print
أمام خادم الحرمين.. سفراء لـ 29 دولة يقدمون أوراق اعتمادهم أمام خادم الحرمين.. سفراء لـ 29 دولة يقدمون أوراق اعتمادهم
قدم عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة أمام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ عبر الاتصال المرئي ـ اليوم، أوراق اعتمادهم سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

وأجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة، بحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وقدم أوارق اعتماده سفيرا لبلاده كل من:

- سفير بيلاروس (غير مقيم) أندري لوتشينوك

- سفير أنغولا فريدريكو كاردوسو

- سفير إثيوبيا لينتشو باتي

- سفير باكستان الإسلامية بلال أكبر

- سفير نيجيريا يحيى لوال

- سفير جمهورية بوروندي ناهايو جاك يعقوب

- سفير كوريا بارك جون يونج

- سفير الأوروغواي الشرقية نيلسون يميل شعبان لا بادي

- سفير أستراليا مارك لورانس دونوفان

- سفير غانا محمد حبيبو تيجاني

- سفير جمهورية الجابون قي إبراهيم ممبورو

- سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ديتر لا مليه

- سفير السنغال مامادو مامودو صال

- سفير كرواتيا (غير مقيم) تومسلاف بوشناك

- سفير كمبوديا (غير مقيم) خون فون راتاناك

- سفير نيوزيلندا بارنبي ريتشارد جيرارد رايلي

- سفير الصومال الفيدرالية سالم معو حاجي

- سفير تركيا فاتح أولوصوي

- سفير الكونغو (برازافيل) (غير المقيم) سيليستن جون بول اكولافوا

- سفير العراق عبدالستار هادي عبيد الجنابي

- سفير مملكة تونغا (غير مقيم) هونوربول أكاولا

- سفير جواتيمالا (غير مقيم) لارس بيرا

- سفير بنما (غير المقيم) ريكاردو لافييري

- سفير مولدوفا ( غير مقيم ) فيكتور هاروتا

- سفير النرويج توماس ليد بول

- سفير قطر بندر محمد عبدالله العطية

- سفير مملكة ليسوتو ( غير مقيم ) بوومو فرانك سوفونيا

- سفير كوبا فلاديمير أندريس غوانزاليس كيسادا

- سفير الأرجنتين غيجر نيلسن

ورحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية ، وحملهم نقل تحياته لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة دولهم، راجيا للجميع المزيد من التوفيق والسداد، ولدولهم التقدم والازدهار.

من جهتهم، نقل السفراء، تحيات قادة دولهم، لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي

الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي

السعودية : صمت المجتمع الدولي يبث برسالة خاطئة للحوثيين

السعودية : صمت المجتمع الدولي يبث برسالة خاطئة للحوثيين

منتخب السعودية ضد الصين .. البث المباشر والموعد والقنوات الناقلة

منتخب السعودية ضد الصين .. البث المباشر والموعد والقنوات الناقلة

السعودية تسجل 59 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 59 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية