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إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 07:48 صباحاً
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 07:48 صباحاً
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 07:48 صباحاً
بعد 106 أيام من الحظر.. السماح لسكان سيدني الأسترالية بالخروج من منازلهم
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 07:48 صباحاً
أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 07:42 صباحاً
استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 07:42 صباحاً
"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 07:20 صباحاً
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 07:00 صباحاً
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 07:00 صباحاً
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 06:24 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
جورجيا.. تظاهرات أمام مقر احتجاز الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 04 أكتوبر 2021 04:28 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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