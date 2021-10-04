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جامعة نايف العربية توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

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جامعة نايف العربية توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جامعة نايف العربية توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك

جامعة نايف العربية توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

وقعت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مذكرة تفاهم مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لمحاربة الإرهاب والوقاية من التطرف.

ووقع مذكرة التفاهم كل من رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان ووكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، بحضور المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير عبدالله المعلمي.

وتهدف الاتفاقية المبرمة إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين في دعم مساعي المجتمع الدولي لبناء القدرات الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي لجرائم الإرهاب والتطرف.

كما تأتي هذه المذكرة في سياق مساعي مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتعزيز التعاون الدولي بين مراكز التميز العاملة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأوضح فلاديمير فورونكوف أن مذكرة التفاهم ستعمل على تطوير العمل المشترك بما يدعم تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وتنفيذ أنشطة مختلفة لبناء القدرات في مجالات أمن الحدود وإدارتها، ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وغيرها من الأنشطة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأشاد بالعلاقات الوثيقة بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والتي تأكدت من خلال شراكة إستراتيجية نفذ خلالها العديد من البرامج المشتركة التي أسهمت في مكافحة الجرائم الإرهابية بمختلف أنواعها.

بدوره أعرب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن اعتزاز الجامعة بتوقيع هذه المذكرة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معداً ذلك تتويجًا لسنوات من العمل المشترك وتأكيداً على التزام جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بدعم إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وأكد الدكتور البنيان أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وانطلاقًا من خطتها الإستراتيجية 2019م - 2023م فإنها تولي أهمية خاصة لتطوير التعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية الدولية تنفيذًا لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب التي تؤكد دائمًا فتح آفاق جديدة في مجال التعاون العربي الدولي خاصة مع المؤسسات الأكاديمية والأمنية والمنظمات ذات العلاقة ببرامج الجامعة.

من جانبه أكد السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة والأمم المتحدة، يأتي في سياق دعم المملكة المستمر للتعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب، وتعزيزًا لدورها الريادي في هذا المجال، حيث انعكس ذلك في رعايتها الكريمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مشيداً بجهود مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب كمركز للتميز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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