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"النيران مشتعلة".. مرعب للحظة احتراق طائرة ركاب أمريكية

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"النيران مشتعلة".. فيديو مرعب للحظة احتراق طائرة ركاب أمريكية "النيران مشتعلة".. مرعب للحظة احتراق طائرة ركاب أمريكية
صراخ وبكاء وعويل.. والبداية طائر على المدرج

"النار.. النار.. النيران مشتعلة.. الطائرة تحترق"، هكذا تعالى الصراخ والبكاء والعويل على متن طائرة شركة "سبيريت إيرلاينز"، التي اشتعلت فيها النيران أثناء محاولتها الإقلاع من مطار أتلانتيك سيتي، ولاية نيو جيرسي الأمريكية.

وحسب وكالة "رويترز"، تسبب اصطدام طائر بمحرك طائرة أمريكية أثناء الإقلاع من مطار أتلانتيك سيتي، في اشتعال المحرك وتعليق الرحلة وإجلاء الركاب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائر اصطدم بالمحرك الأيمن للطائرة، ما تسبب في اشتعال النيران في الجناح بشكل كثيف ومخيف.

وبثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لقطات مروعة للحريق في الجناح الأيمن، بينما تعالى الصراخ ودبت الفوضى داخل الطائرة، فيما حاولت المضيفة تهدئة الركاب ودعوتهم للتخلي عن الحقائب والاستعداد للمغادرة.

كما كشفت لقطات أخرى توقف الطائرة على المدرج، وقيام رجال الإطفاء بالسيطرة على الحريق سريعًا، قبل إخلاء الطائرة من الركاب.

وقال حاكم ولاية نيو جيرسي، فيل مورفي، على "تويتر"، في وقت لاحق إن المطار استأنف عمله بعد مرور وقت قصير على الحادث، وأكد أنه لم تسجل أي إصابات جراء ما وقع.

وفتحت إدارة الطيران المدني الأمريكية تحقيقًا في ما جرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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