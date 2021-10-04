أخبار عاجلة

إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات -
بعد 106 أيام من الحظر.. السماح لسكان سيدني الأسترالية بالخروج من منازلهم -
أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي» -
استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد -
"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة -
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إنقاذ مصابة بالسكري من بتر إصبع بمستشفى جازان المركزي

Print
إنقاذ مصابة بالسكري من بتر إصبع بمستشفى جازان المركزي إنقاذ مصابة بالسكري من بتر إصبع بمستشفى جازان المركزي
تعرضت لجروح بالغة في القدم منذ أكثر من 6 أشهر

إنقاذ مصابة بالسكري من بتر إصبع بمستشفى جازان المركزي

أنهى فريق العناية بالجروح التمريضي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان معاناة مريضة في العقد السادس من العمر كانت قد تعرضت لجروح بالغة في القدم منذ أكثر من 6 أشهر، ومصابة بداء السكري منذ أكثر من 33 عامًا (القدم السكري)، وذلك بالعلاج التحفظي دون الحاجة إلى التدخل الجراحي والتي تكللت بالنجاح.

وذكرت صحة جازان بأن مستشفى الملك فهد المركزي بجازان استقبل مريضة في العقد السادس من العمر وهي تعاني من جروح بالغة في القدم منذ أكثر من 6 أشهر كادت أن تتعرض إلى بتر بأصبع القدم خصوصاً وأنها مصابة بداء السكري، تم استدعاء فريق العناية بالجروح التمريضي الذي بدوره اعتمد خطة العلاج التحفظي التي تضمنت المتابعة المستمرة وإجراء غيارات للجروح كل يومين للحفاظ على الأصبع من إجراء عملية البتر.

وبينت أن العلاج التحفظي للمريضة تم على ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الأولى التي استمرت مدة "25" يومًا على إزالة الأنسجة الميتة والملتهبة باستخدام مادة السيفر واليهدروكير جل، ومن ثم المرحلة الثانية التي تصف بعملية البناء والنمو لأرضية الجرح باستخدام مادة الكازابلك واستمرت قرابة الــ 20 يومًا، ومن ثم إقفال الجرح بشكل نهائي في المرحلة الثالثة والأخيرة التي استمرت لمدة 10 أيام.

وأكدت صحة جازان أن كافة خطوات العلاج التحفظي تكللت بالنجاح، خصوصاً وأن فريق العناية بالجروح يرصد تحسن وتعافي موقع الإصابة عقب كل مرحلة من مراحل العلاج التي استمرت اكثر من " 55" يومًا إلى أن تماثلت للشفاء دون الحاجة إلى إجراء التدخل الجراحي وبتر الإصبع، ومغادرة المستشفى بعد تعافي المريضة من الجروح البالغة التي تعرضت لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم

مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم

السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات

السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة

"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا

"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا