إنقاذ مصابة بالسكري من بتر إصبع بمستشفى جازان المركزي

★ ★ ★ ★ ★

تعرضت لجروح بالغة في القدم منذ أكثر من 6 أشهر

أنهى فريق العناية بالجروح التمريضي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان معاناة مريضة في العقد السادس من العمر كانت قد تعرضت لجروح بالغة في القدم منذ أكثر من 6 أشهر، ومصابة بداء السكري منذ أكثر من 33 عامًا (القدم السكري)، وذلك بالعلاج التحفظي دون الحاجة إلى التدخل الجراحي والتي تكللت بالنجاح.

وذكرت صحة جازان بأن مستشفى الملك فهد المركزي بجازان استقبل مريضة في العقد السادس من العمر وهي تعاني من جروح بالغة في القدم منذ أكثر من 6 أشهر كادت أن تتعرض إلى بتر بأصبع القدم خصوصاً وأنها مصابة بداء السكري، تم استدعاء فريق العناية بالجروح التمريضي الذي بدوره اعتمد خطة العلاج التحفظي التي تضمنت المتابعة المستمرة وإجراء غيارات للجروح كل يومين للحفاظ على الأصبع من إجراء عملية البتر.

وبينت أن العلاج التحفظي للمريضة تم على ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الأولى التي استمرت مدة "25" يومًا على إزالة الأنسجة الميتة والملتهبة باستخدام مادة السيفر واليهدروكير جل، ومن ثم المرحلة الثانية التي تصف بعملية البناء والنمو لأرضية الجرح باستخدام مادة الكازابلك واستمرت قرابة الــ 20 يومًا، ومن ثم إقفال الجرح بشكل نهائي في المرحلة الثالثة والأخيرة التي استمرت لمدة 10 أيام.

وأكدت صحة جازان أن كافة خطوات العلاج التحفظي تكللت بالنجاح، خصوصاً وأن فريق العناية بالجروح يرصد تحسن وتعافي موقع الإصابة عقب كل مرحلة من مراحل العلاج التي استمرت اكثر من " 55" يومًا إلى أن تماثلت للشفاء دون الحاجة إلى إجراء التدخل الجراحي وبتر الإصبع، ومغادرة المستشفى بعد تعافي المريضة من الجروح البالغة التي تعرضت لها.