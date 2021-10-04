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"القاسمي": قطاع النشر العربي يمتلك مُقوّمات المساهمة في التنمية الثقافية العالمية

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في كلمتها التي ألقتها في مؤتمر الناشرين المقام حالياً في الرياض

عبر رئيس الاتحاد الدولي للناشرين الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في كلمتها التي ألقتها في مؤتمر الناشرين المقام حالياً في الرياض، عن سعادتها بالعودة إلى معرض الرياض الدولي للكتاب ومشاهدة العديد من الوجوه المألوفة في عالم النشر العربي، وأوضحت بأن الاتحاد الدولي للناشرين يحضر في المؤتمر لدعم الحوار الهادف تجاه صناعة النشر في المنطقة والعالم.

وقالت في جلسة بعنوان "قطاع النشر: الطريق إلى المستقبل"، إن قطاع النشر العربي يمتلك جميع المقومات المناسبة التي تؤهله كي يصبح قوة مؤثرة في صناعة الكتاب، ومساهماً رئيساً في مجال التنمية الثقافية العالمية، و"نؤمن بأن جائحة كورونا قدمت فرصة تاريخية للناشرين العرب لإعادة ابتكار أعمالهم بفكر جديد وخطة مستقبلية إبداعية".

وأوضحت أنها أمضت الجزء الأكبر من هذا العام في التحدث إلى الناشرين، واستشفّت من خلال هذه الحوارات بأن هناك إجماعاً عاماً بين الناشرين العالميين على أن هذا الوباء على الرغم مما فرضه من التحديات "قد أتاح لنا جميعاً الفرصة كي نتوقف ونعيد النظر في صناعة النشر، بالإضافة إلى أن تعزيز التعاون والتضامن بين سلسلة قيمة النشر بأكملها سيكون مهما لتحقيق النجاح في المستقبل".

يُذكر أن جلسات مؤتمر الناشرين مستمرة على مدى يومي الاثنين والثلاثاء في مقر واجهة الرياض، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب. ويأتي المؤتمر بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهو أول مؤتمر من نوعه يقام في المملكة لبحث تحديات صناعة النشر المحلية والإقليمية والدولية بمشاركة خبراء وقيادات في صناعة النشر من مختلف دول العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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