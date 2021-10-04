أخبار عاجلة

إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات -
بعد 106 أيام من الحظر.. السماح لسكان سيدني الأسترالية بالخروج من منازلهم -
أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي» -
استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد -
"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة -
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العواد" يستعرض مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة سبل تعزيز التعاون

Print
"العواد" يستعرض مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة سبل تعزيز التعاون "العواد" يستعرض مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة سبل تعزيز التعاون
ناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مقر الهيئة، اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ، وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

واستعرض "العواد" الإصلاحات والتطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوهًا إلى أن هذا التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق مكانة مرموقة للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الرئيس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

بعد 106 أيام من الحظر.. السماح لسكان سيدني الأسترالية بالخروج من منازلهم

بعد 106 أيام من الحظر.. السماح لسكان سيدني الأسترالية بالخروج من منازلهم

"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة

"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير