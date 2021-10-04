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محمد النني يصل معسكر استعدادا لمواجهة ليبيا

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محمد النني يصل معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة ليبيا محمد النني يصل معسكر استعدادا لمواجهة ليبيا

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وصل منذ قليل محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب ، إلى معسكر الفراعنة المقام في برج العرب، استعدادًا لمواجهة ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ومن المقرر أن يواجه الوطني نظيره الليبي يوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة للتصفيات، قبل خوض الجولة الرابعة في بنغازي يوم 11 من شهر أكتوبر الجاري.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قد أعلن قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات ، وضمت القائمة 24 لاعبا هم: محمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد بسام – محمد صبحي - أحمد فتوح – أيمن أشرف – محمود حمدي الونش – ياسر ابراهيم – أحمد حجازي – باهر المحمدي – أكرم توفيق – أحمد فتحي - محمد النني – عمرو السولية – طارق حامد – حمدي فتحي – ابراهيم عادل – عبدالله السعيد – رمضان صبحي – عمر مرموش – أحمد سيد زيزو – محمد صلاح - أحمد حسن كوكا – مصطفى محمد.

ويحتل الفراعنة المركز الثاني في التصفيات المؤهلة للمونديال برصيد 4 نقاط خلف ليبيا، وذلك عقب الفوز على أنجولا في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتعادل مع الجابون بهدف لمثله في الجولة الثانية .

المصرى اليوم

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