«تموين مطروح» يضبط 210 محضر مخالفة بالأسواق

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نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري، حملات خلال شهر سبتمبر على عدد من الأسواق والمحلات التجارية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 210 محضر مخالفة، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والتشديد على المتابعة المستمرة للأسواق ومراقبة المعروض من السلع الغذائية والتموينية ومنع أي تجاوزات أو محاولات استغلال للمواطنين.

وأوضح المحاسب حسن الشيباني، مدير عام مديرية التموين بمطروح، في بيان، الاثنين، أن المخالفات شملت 82 محضر مخالفة في مجال المخابز والمطاحن، منها 17 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد الفتح، و20 مخالفة للمواصفات، و21 توقف عن العمل، و14 عدم نظافة، ومخالفة سجلات، وأخرى عدم إعطاء بون، كذلك 116 مخالفة في مجال الأسواق، منها 53 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، و44 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، و3 مخالفات عدم صلاحية للمنتج، ومخالفتين بيع بأزيد من الثمن وآخرتين لبيع بدون ترخيص ومخالفة ذبح خارج المجزر ومخالفتين لعدم أغطية اللحوم.

وأضاف أنه تم كذلك تحرير 12 مخالفة في المواد البترولية، منها 6 مخالفات عدم الإعلان عن السعر ومخالفتين بيع بأزيد من السعر، ومخالفة توقف عن العمل و3 مخالفات أخرى.

ووجه محافظ مطروح على تكثيف عمل تلك الحملات لضبط وأحكام الرقابة على الاسواق والتأكد من سلامة المعروض ومنع أي تجاوزات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.