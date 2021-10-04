أخبار عاجلة

إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات -
بعد 106 أيام من الحظر.. السماح لسكان سيدني الأسترالية بالخروج من منازلهم -
أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي» -
استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد -
"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة -
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«تموين مطروح» يضبط 210 محضر مخالفة بالأسواق

Print
«تموين مطروح» يضبط 210 محضر مخالفة بالأسواق «تموين مطروح» يضبط 210 محضر مخالفة بالأسواق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية والتجارة الداخلية بمطروح، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري، حملات خلال شهر سبتمبر على عدد من الأسواق والمحلات التجارية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 210 محضر مخالفة، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والتشديد على المتابعة المستمرة للأسواق ومراقبة المعروض من السلع الغذائية والتموينية ومنع أي تجاوزات أو محاولات استغلال للمواطنين.

وأوضح المحاسب حسن الشيباني، مدير عام مديرية التموين بمطروح، في بيان، الاثنين، أن المخالفات شملت 82 محضر مخالفة في مجال المخابز والمطاحن، منها 17 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد الفتح، و20 مخالفة للمواصفات، و21 توقف عن العمل، و14 عدم نظافة، ومخالفة سجلات، وأخرى عدم إعطاء بون، كذلك 116 مخالفة في مجال الأسواق، منها 53 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، و44 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، و3 مخالفات عدم صلاحية للمنتج، ومخالفتين بيع بأزيد من الثمن وآخرتين لبيع بدون ترخيص ومخالفة ذبح خارج المجزر ومخالفتين لعدم أغطية اللحوم.

وأضاف أنه تم كذلك تحرير 12 مخالفة في المواد البترولية، منها 6 مخالفات عدم الإعلان عن السعر ومخالفتين بيع بأزيد من السعر، ومخالفة توقف عن العمل و3 مخالفات أخرى.

ووجه محافظ مطروح على تكثيف عمل تلك الحملات لضبط وأحكام الرقابة على الاسواق والتأكد من سلامة المعروض ومنع أي تجاوزات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين : احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

التموين : احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

وزارة التموين: سعر كيلو الحلوى يبدأ من 65 جنيها.. وتخفيضات تصل لـ30%

وزارة التموين: سعر كيلو الحلوى يبدأ من 65 جنيها.. وتخفيضات تصل لـ30%

وزير التموين يرد هل يوجد إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية؟

وزير التموين يرد هل يوجد إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية؟

وزير التموين: زيادة سعر الخبز في صالح المواطن.. ولن يتم السماح بتصدير الأرز

وزير التموين: زيادة سعر الخبز في صالح المواطن.. ولن يتم السماح بتصدير الأرز