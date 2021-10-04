محافظ الشرقية يحيل مسؤول سجل الحضور والانصراف و١٤ عاملا بوحدة محلية للتحقيق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة مسؤول سجل الحضور والإنصراف بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، للتحقيق لعدم قيامه بالتسديد أمام العاملين المتغيبين عن العمل.

وقرر المحافظ إحالة 14 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء زيارته المفاجئة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً أنه لن يسمح بالإهمال والتقصير في العمل.

وكان محافظ الشرقية قد قام بزيارة مفاجئة صباح اليوم للوحدة المحلية بالصالحية القديمة، لمتابعة سير انتظام العمل بها ،والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبالإطلاع على سجل الحضور والإنصراف تبين عدم قيام مسؤول السجل بالتسديد أمام العاملين المتغيبين والبالغ عددهم 14، ليقرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق واتخاذ الازم قانونًا.