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تأجيل محاكمة متهم بتزوير محرر رسمي بروض الفرج إلى الدور المقبل

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تأجيل محاكمة متهم بتزوير محرر رسمي بروض الفرج إلى الدور المقبل تأجيل محاكمة متهم بتزوير محرر رسمي بروض الفرج إلى الدور المقبل

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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل على السيد، تأجيل محاكمة متهم في اتهامه بتزوير محرر رسمي في روض الفرج، للدور المقبل.

كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون عام 2019 اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وذيله بتوقيعات نسبها زورا لموظفين عموميين ومهره بأختام مقلدة عزاها لذات الجهات فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما قلد بواسطة مجهول أختام شعار الجمهورية المنسوب صدورها للقنصلية العامة لمصر بجدة ووزارة الخارجية مكتب تصديقات الترجمان 2 واستعملهم بأن مهر بهم التوكيل المصطعن محل الاتهام الأول مع علمه بتقليدها، إضافة إلى أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو موظف مكتب توثيق روض الفرج في ارتكاب تزوبر في محرر رسمي وهو محضر الإيداع.

كما اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو موظف مكتب توثيق أوسيم ارتكاب تزوبر في محرر رسمي وهو عقد البيع الرضائي واشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية، وهو موظف مأمورية ضرائب أوسيم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو دفتر نقل التكليف فاتخذ الموظف إجراءات نقل تكليف الأرض باسمه.

المصرى اليوم

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