إيه بي بي: نوفر منتجات وحلول ذكية ومتطورة في مشروع محطة بحر البقر الأكبر في العالم

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أنهت شركة إيه بي بي أعمال توريد وتركيب ومراحل بدء التشغيل لمعدات ومهمات وحلول متطورة لمحطة بحر البقر شرق مدينة بورسعيد الحاصلة على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، الأولى كأكبر محطة تنقية ومعالجة للمياه، والثانية كأكبر محطة معالجة للملوثات، والثالثة كأكبر محطة تستعمل الأوزون للتعقيم، وهي أحدث تقنيات تعقيم المياه. تنتج المحطة أكثر من 5.6 مليون متر مكعب يوميا صيف شتاء وهو رقم ثابت حيث ستسهم في استصلاح 400 ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعي والصناعي التي سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس.

يدعم المشروع استراتيجية الحكومة المصرية والتي تهدف إلى تنمية اقليم قناة السويس وشبه جزيرة سيناء من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعي والحمأة وتعظيم موارد مصر الطبيعية وزيادة الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة، إلى جانب توفير فرص العمل للشباب وسد الفجوة المائية في مصر، وتحسين البنية التحتية.

وعن افتتاح هذا المشروع الضخم، يقول لؤي دجاني مدير عام شركة إيه بي بي في مصر: «توفير تكنولوجيا متطورة وآمنة وذكية لمشروع محطة معالجة مياه بحر البقر سيساعد في تلبية احتياجات النمو السكاني وتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة سيناء. نحن فخورون في ABB أن تم اختيارنا لتقديم حزمة كاملة من المنتجات والحلول لهذا المشروع الكبير، والتي ستسهم في إدارة الموارد الطبيعية بشكل أفضل، ورفع كفاءتها، وتحقيق إمدادات المياه المخصصة للزراعة والعملية التنموية في شبه جزيرة سيناء».

تقدم ABB مجموعة من الحلول المتطورة للمشروع والتي تشمل منتجات توزيع الكهرباء للضغط المتوسط والمنخفض بالإضافة إلى المحركات ومغيرات السرعة وحلول أتمتة العمليات والصيانة عن بعد بالمحطة.

يشمل نطاق ABB توريد وتركيب وتشغيل مجموعة موزعات جهد متوسط ذات العزل الهوائي UniGear ZS1 ولوحات جهد منخفض عمومية وفرعية وأجهزة حماية ووقاية، والتي تدعم التيار الكهربائي وموثوقيته للأنظمة المركزية والمعالجات والبنية التحتية وأنظمة HVAC وأنظمة الإضاءة بما يعزز استمرارية عمل المنشأة بكامل طاقتها ويضمن سلامة فرق العمل بالمحطة.

محطة بحر البقر شرق مدينة بورسعيد

وعن مجموعة منتجات التوزيع التي تم توريدها وتشغيلها بمحطة بحر البقر يقول محمد سالم، مدير قطاع منتجات توزيع الكهرباء ومدير مصانع إيه بي بي: «إن افتتاح محطة بحر البقر هو استكمال لمسيرة التنمية التي اتخذتها الدولة منذ ٧ سنوات وتأتى سيناء على رأس خطط التنمية هذه من خلال الاسراع في الانتهاء من المشروعات القومية. هدفنا من المشاركة في هذا المشروع الضخم هو تأمين التيار الكهربائي وحلول ومنتجات آمنة وذكية ومستدامة مصممة لتلبية متطلبات ومعايير المشاريع الحيوية والهامة في مصر اليوم ويمكن الاعتماد عليها لبناء مستقبل مشرق لمنطقة سيناء».

ومن جانبه أشار أحمد رضوان مدير قطاع الحركة في إيه بي بي مصر والشرق الأوسط وافريقيا أن مشروع بحر البقر يعد من أكبر المشروعات التي شاركت بها الشركة حيث تم توريد وتشغيل محركات ABB للجهد المنخفض و20 محركًا Super Premium EE4 ذات الكفاءة الفائقة التي يتم التحكم فيها باستخدام 20 مغيرا للسرعة Ultra-low harmonic والتي من شأنها زيادة كفاءة الطاقة وتحسين موثوقية عمليات الضخ بالمحطة من أجل خدمة خطط الدولة الحالية والمستقبلية لهذه المنطقة لاسيما في مجالات الزراعة والصناعة. كما أن التكامل السلس الذي توفره حزم المحركات المصممة خصيصا لهذا الغرض سيتيح وفورات كبيرة في استخدام الطاقة بما يضمن أقل تكلفة لتشغيل المشروع خلال دورة حياة المحطة بالكامل. يدعم المشروع أيضًا أحدث نظام ABB AbilityTM System 800xA للتحكم الآلي في عمليات التشغيل لتمكين الإدارة الفعالة والمستدامة لدورة معالجة المياه وتوفير الصيانة عن بُعد بحيث يتمكن المشغلون من وضع رؤية كاملة وشاملة والوصول إلى مميزات تشغيلية متعددة وربط جميع الأنظمة والعمليات في منصة واحدة.

محطة بحر البقر شرق مدينة بورسعيد

وعن كفاءة هذا النظام الاحدث والأكثر تطورا في العالم، يقول أحمد شربيني مدير قطاع الصناعة والطاقة بشركة إيه بي بي: «يتمثل التحدي الأكبر في هذا المشروع في كيفية الإبقاء على جودة المياه وكفاءة الطاقة مع الحفاظ على موارد المياه الشحيحة وتقليل التسرب، بالإضافة إلى توفير التحكم الأمثل في الأصول بما يتيح أعلى درجات الأمان التشغيلي وإمكانات الصيانة عن بُعد وفرص الترقية إلى مستويات أعلى وتقنيات أفضل في المستقبل.»

ومن جانبه قال إيهاب جرجس مدير المشروع بتحالف أوراسكوم والمقاولون العرب، التحالف المنوط به تنفيذ محطة بحر البقر: «يعد هذا المشروع أحد الركائز الإستراتيجية الرئيسية التي تدعم المشروع الوطني لبناء محطة صرف بحر البقر، والذي يعتبر أهم مشروع في برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء. سيساعد العمل مع ABB على تحقيق هذه الخطط الهامة واللازمة لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المنطقة وزيادة الرقعة الزراعية، وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل للمشاريع الزراعية والصناعية على حد سواء».

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