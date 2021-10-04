«jeep» تطرح سيارة دفع رباعي من الطراز المفضل «جراند شيروكي» قريبا

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تعمل شركة السيارات الأمريكية «jeep» على إضافة سيارة جديدة إلى قائمة سياراتها، وتحمل السيارة اسم «4xe»، من فئة «Grand Cherokee»، ذلك الطراز ظل الأكثر مبيعًا لدي الشركة المتخصصة في صناعة السيارات، لذا تسعى إلى إطلاق سياراتها الجديدة لتنضم إلى تلك الفئة ومركبات الدفع الرباعي، لطرحها بالأسواق عامنا الحالي.

وتصميم السيارة الجديدة، يشمل واجهه أمامية عريضة وفتحات هوائية واسعة باتت تمنحها مظهرا يمزج بين القوة والحداثة بنفس الوقت، وتم تجهيز السيارة بأنظمة تعليق خاصة وعجلات تصل أحجامها إلى 24 إنشا تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة. بالإضافة إلى أنظمة للتحكم بحركة كل عجلة على حدة أثناء السير على الرمال، كما تمتلك السيارة نظام للتحكم بالثبات على المنحدرات والمنعطفات الخطرة، ونظام للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

وسيكون لدي السيارة، مقاعد أمامية وخلفية قابلة للتعديل كهربائياً، وإضاءة داخلية محيطة ومصابيح أمامية أوتوماتيكية، وداخل السيارة وسائل ترفيهية مثل امتلاكها شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة وستيريو بتسعة مكبرات صوت، كما أنها مزودة بماسحات زجاج أمامي مستشعر للمطر وشاحن لاسلكي للهاتف ونظام كاميرا خارجي بزاوية 360 درجة ومستشعرات ركن أمامية وخلفية، وميزة تجنب الاصطدام التي تساعد عند السفر عبر الطرق المتفرقة والمتقاطعة.

وبشأن مدى توفيرها للوقود، تعد تقديرات الاقتصاد في استهلاك الوقود لسيارة «جراند شيروكي» التي تعمل بمحرك «V-6» نموذجية في فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، بسعة 3.6 ليتر وعزم 286 حصانا، ومحركات بسعة لترين وعزم 268 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات، وتصل إلى استهلاك 19 ميلا في الغالون في المدينة و26 ميلا في الغالون عند إقرانها بالدفع بالعجلات الخلفية، وبشأن وكالة حماية البيئة فهي لم تصدر تقديرات لهذا الطراز حتى الآن، وفقًا للموقع المتخصص في السيارات «caranddriver».

أما قمرتها فهي متطورة، إذ حصلت على مقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلود، إضافة إلى شاشات لمسية متطورة قبالة كل راكب، وجهزت واجهة القيادة بشاشتين واحدة كبيرة في المنتصف وأخرى قبالة السائق، أما ناقل الحركة فأتى على شكل زر دائري كبير يشبه ذاك الموجود في بعض سيارات «بي إم دبليو» و«مرسيدس» الحديثة. وستطرح هذه السيارة بعدة نماذج مجهزة بصفين أو 3 صفوف من المقاعد.

ومن التوقع أن تكون السيارة الجديدة معروضة للبيع بحلول نهاية العام بأسعار تبدأ من حوالي 35 ألف دولار، كانت جيب كشفت خلال إعلان مدته لا تتعدى الـ 13 ثانية على موقع التغريدات «تويتر» عن موديلها الهجين الجديد ومرفق تحت شعار «هناك واحدة فقط».