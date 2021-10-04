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جيمي كارجر: محمد صلاح الأفضل في أوروبا.. يجب على ليفربول التجديد معه

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جيمي كارجر: محمد صلاح الأفضل في أوروبا.. يجب على ليفربول التجديد معه جيمي كارجر: محمد صلاح الأفضل في أوروبا.. يجب على ليفربول التجديد معه

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أكد جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق والمحلل بقنوات «سكاري سبورت»، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب الوطني، يقدم اداءا مبهرا ويعد الأفضل في العالم في الوقت الحالي.

وسجل محمد صلاح هدفا رائعا وصنع آخر في تعادل ليفربول 2-2 مع مانشستر سيتي أمس الأحد، وهو الأمر الذي دفع وسائل الإعلام الإنجليزية بمطالبة ليفربول بعدم التفريط في الفرعون المصري .

وقال جيمي كاراجر، «محمد صلاح يقدم أداء أعلى من أي لاعب آخر في أوروبا وفى العالم خلال الوقت الحالي، ويجب على ليفربول ربطه بعقد جديد وعدم المخاطرة بخسارته».

وأضاف كاراجر: «أعرف الوضع المادي الذي يعيشه ليفربول، ليس لديهم الموارد المالية مثل مانشستر سيتي، ولكن لا يمكن لليفربول أن يترك حالة تجديد عقد صلاح تطول، لأنهم قد يخسرونه في العامين المقبلين»

ووفقا لوسائل الإعلام الإنجليزي، فأن صلاح يرغب في تقاضي أكثر من 300 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، وهو راتب سيكون الأعلى في تاريخ النادي.

ويخوض صلاح ووكيل أعماله مفاوضات قوية مع ليفربول من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في 2023، براتب مرتفع جديد .

المصرى اليوم

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