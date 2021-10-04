جدة جاهزة لحفل إفتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد

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اطمأنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للاندية لكرة اليد على كافة الاجراءات الخاصة بانطلاق البطولة التي تفتتح غدا في جدة، حيث يقام حفل افتتاح البطولة غدا التي تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري، على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتقام أحداث هذه البطولة التي تندرج ضمن برنامج جودة الحياة بمشاركة 10 أندية من مختلف دول العالم، يأتي في مقدمتها النور والوحدة السعوديين. كما يشارك في البطولة، الدحيل القطري، ألبورج الدنماركي، جامعة سيدني الأسترالي، كال هيت سان فرانسيسكو، بينيروس البرازيلي، الزمالك، برشلونة، بالإضافة إلى ماجديبورج الذي سيشارك بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتُلعب البطولة بنظام خروج المغلوب، حيث تنطلق منافسات الغد بمواجهة جامعة سيدني أمام ماجديبورج عند الرابعة والنصف عصرًا بالتوقيت المحلي. ويدشن الوحدة، مشواره في البطولة أمام كال هيت فرانسيسكو الأمريكي عند الساعة الثامنة والنصف مساء الغد.