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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

وقال زكي في برقية أرسلها للرئيس، الإثنين، إنه «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى النصر العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة في حرب السادس أكتوبر. وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة بدوام الاستقرار والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث قال «السادس من أكتوبر هو تاريخ فخر ونجاح في حياة المصريين، قدمت فيه القوات المسلَّحة الباسلة نموذجًا شجاعًا للعسكرية المصرية أمام العالم أجمع».