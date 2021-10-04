وزير الثقافة العراقي: نتشرف بالتعاون مع مكتبة عبدالعزيز العامة دائماً

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تفقد معروضاتها من المقتنيات النادرة.. وأشاد بدورها في الثقافة العربية

أشاد وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، الدكتور حسن ناظم، بالدور الثقافي والمعرفي الذي تقوم به مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وإسهامها الكبير في الثقافة السعودية والعربية، كما عبر عن تقديره لما تقوم به من دور حضاري متأملاً في حدوث تعاون ثقافي فعال بين المنتج الثقافي العراقي والمكتبة.

جاء ذلك خلال زيارته جناح ومعرض مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالجادة الثقافية، حيث كان في استقباله مدير عام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، وصالح بن عبدالكريم الشمري مدير مركز التواصل الإعلامي والمعرفي بالمكتبة.

وقد اطلع على ما تحويه المكتبة من إصدارات وكتب جديدة، وموسوعات، كما تفقد معروضات المكتبة من مقتنيات نادرة ومخطوطات ووثائق وصور ومسكوكات عربية وإسلامية، وأشاد بما يتضمنه جناح المكتبة من مقتنيات وبدورها الثقافي والمعرفي في التعريف بعناصر الثقافتين العربية والإسلامية .

وقال "ناظم" خلال زيارته جناح المكتبة: أتشرف بزيارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جناحها هذا بما تتمتع به من كنوز حقيقية من المخطوطات ومن المسكوكات، وهذه المكتبة لها شأن كبير في الثقافة العربية وفي الثقافة السعودية على وجه التحديد، ولنا صلات معها ومع إدارتها المميزة حقيقة، وأن تشهد اليوم إسهاماً ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب هي تمثل إضافة لهذه الفعاليات، لهذه التظاهرة الثقافية في المملكة من خلال وزارة الثقافة، بمعرض الرياض.

وأشار إلى أن العراق أيضاً يتمتع بمكانة خاصة لأنه ضيف شرف هذا المعرض، ولذلك فإن كل هذه الفعاليات المرفقة من ندوات وحوارات ومهرجانات ومن معارض لهذه الكنوز في مكتبة الملك عبدالعزيز من مخطوطات وغيرها تعزز هذه التظاهرة الثقافية.

وتقدّم ببالغ الشكر والامتنان لإدارة المكتبة وفيصل بن معمر على هذا الإسهام في هذا الاحتفال الكبير.

واختتم الوزير العراقي حديثه بالقول: مشروعات المكتبة مهمة والتي تخص الأرشفة وتخص وضع مدخل لكل الباحثين العرب إلى هذه المكتبة وما فيها، وكان العراق سباقاً بشهادة إدارة المكتبة في أن يرسل ما عنده لكي تندرج ضمن هذا المشروع، وما زلنا نحن نتشرف في أن نتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز في أن يكون لدينا مدخل وأن تكون مطبوعاتنا وأن يكون الإنتاج الثقافي العراقي حاضراً في هذه المكتبة ونحن على استعداد لمثل هذا التعاون.

يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب المقام حاليا بعدد من أهم إصداراتها في مجال التاريخ السعودي، وتاريخ الملك عبدالعزيز آل سعود والكتب المتخصصة في الفروسية والخيول العربية، والكتب المترجمة، وعدد من الموسوعات والكتب المصورة، كما خصصت المكتبة ركنًا للأطفال لعرض قصص الأطفال والإصدارات الخاصة بثقافة الطفل، بالإضافة إلى وضع شاشات مرئية لشرح أبرز مشروعات المكتبة وبرامجها للزوار والقراء والمتابعين.

وتعرض المكتبة في "الجادة الثقافية" عدداً من المخطوطات النادرة والمسكوكات والعملات لحقب تاريخية ووثائق زمنية مختلفة، إضافة إلى الكتب النادرة في العديد من العلوم .