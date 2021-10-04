أخبار عاجلة

"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة -
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد (تعرف عليها)

Print
أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد (تعرف عليها) أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد (تعرف عليها)

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة الشابة هاجر أحمد، التي تعرضت لوعكة صحية مؤخراً دخلت على إثرها إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وقال «زكي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن هاجر أحمد مصابة بفيروس كورونا، وحالتها الصحية سيئة، مشيرًا إلى أنها دخلت العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة، وتم وضعها على أجهزة الأكسجين، مؤكدًا أنه على تواصل دائم بزوجها، والنقابة لن تتوانى في تقديم الدعم لها.

كانت هاجر أحمد أعلنت عن مرضها دون أن تكشف تفاصيل من خلال منشور كتبته على حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، حيث نشرت صورة لذراعها معلقاً به محاليل طبية وعلقت عليها: «يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم اللهم اشفني واشفي مرضانا جميعا آمين يارب العالمين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد

استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات

السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات