أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد (تعرف عليها)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة الشابة هاجر أحمد، التي تعرضت لوعكة صحية مؤخراً دخلت على إثرها إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وقال «زكي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن هاجر أحمد مصابة بفيروس كورونا، وحالتها الصحية سيئة، مشيرًا إلى أنها دخلت العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة، وتم وضعها على أجهزة الأكسجين، مؤكدًا أنه على تواصل دائم بزوجها، والنقابة لن تتوانى في تقديم الدعم لها.

كانت هاجر أحمد أعلنت عن مرضها دون أن تكشف تفاصيل من خلال منشور كتبته على حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، حيث نشرت صورة لذراعها معلقاً به محاليل طبية وعلقت عليها: «يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم اللهم اشفني واشفي مرضانا جميعا آمين يارب العالمين».