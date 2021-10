التقديم اليوم والمقابلة فورية.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

★ ★ ★ ★ ★

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات في القاهرة وجميع محافظات مصر والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك في القطاع العام والخاص أو ضمن مبادرة طوّر وغيّر التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه، علما بأن في بعض الوظائف يتم ملء الاستمارة والذهاب مباشرة للمقابلة بدون انتظار الرد أو الموافقة وفقا للمواعيد المحددة:

1- شركة قباني للأثاث تعلن عن اليوم التوظيفي بالمقر الإداري للشركه بالتجمع الاول نظرا للتوسعات الكبيره التي تشهدها شركة قباني للأثاث في الفتره الحاليه فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر شابه في الوظائف الاتيه :-

1- سيلز

شباب واناث

مؤهلات عليا

أقصى حد للسن ٢٦ عام

للعمل بفروع التجمع الأول والتجمع الخامس والتسعين والشروق ومدينتي والمعادي

٦ ايام عمل ويوم اجازه

مرتبات تبدأ من ٣٥٠٠ جنيه

2- ريسبشن:-

اناث فقط للعمل في فرع التسعين والتجمع الخامس

حد أقصى للسن ٢٦ عام

مؤهلات عليا

مرتبات تبدأ من ٤٠٠٠ جنيه

مزايا الشركة

*مرتبات مجزيه

*عموله

*تأمين طبي

*تأمين اجتماعي

*فرص للترقي

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

ثم الذهاب مباشرا دون انتظار رد في الميعاد والمكان التاليين:

شركه قباني للأثاث بالتجمع الأول بجوار سنترال التجمع الاول

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

الميعاد :-

- يوم الأربعاء ٦ اكتوبر ٢٠٢١ على من الساعة ١٠ ص إلى ٥ عصرا

===========

2- تعلن شركة أمان_للخدمات_المالية– إحدى شركات مجموعة رايه القابضة- عن رغبتها في شغل الوظائف الاتية بمحافظتي الشرقية والدقهلية يوم الاربعاء الموافق 06 اكتوبر 2021 م

عنوان_المقابلات: الزقازيق- القومية ش طلبه عويضة شركة امان اعلي محل نورماندي للاحذية وبجوار بيتزا اسكندرية .

المواعيد: من 10 ص: 3 م

الوظائف_المطلوبة:

* مسؤول مبيعات داخلية .

* مسؤول مبيعات اول (مدير فرع) .

للتعيين بالفروع الاتية :

1) الزقازيق ( الشرقية )

2) بلبيس ( الشرقية )

3) منيا_القمح ( الشرقية )

4) السنبلاوين( الدقهلية )

مجال_الشركة: مبيعات الهواتف والاجهزة الكهربائية والمنزلية.

الشروط:

ان يكون خريج جامعي (مؤهل عالي) فقط يفضل من لديه خبرة بمجال المبيعات الداخلية (الاجهزة الالكترونية- الهواتف) حسن المظهر. التقديم للجنسين. السن لا يزيد عن 30. ان يكون من ساكني المدن_المذكورة فقط .

المميزات :

5 ايام عمل- يومين اجازة متغيرة. 9 ساعات عمل. تامين (حياة- طبي- اجتماعي). رواتب مجزية + عمولات على المبيعات. فرص قوية للترقي الوظيفي. امكانية تقسيط منتجات من الشركة .

- يرجي احضار صورة المؤهل وبطاقة الرقم القومي .

يتم_التواصل عن طريق خدمة الواتساب فقط :

Whats App only @01069097007

Mohamed Ali

==============

3- شركة أوبو- مصر للهواتف الذكية تطلب مدرب مبيعات في القاهرة

OPPO Egypt is hiring a Sales Trainer

( Cairo Branch)

*Fresh grades who participated in students activities are Welcome to apply)

Job Responsibilities:

- Responsible for the training of new hires in the sales department.

- Monitoring and reviewing the progress of training through assessment.

- Supporting and motivating the promoters in the stores to achieve their targets.

- Responsible for promotional activities.

Requirements :

* Bachelor's degree

* Max age: 28

* Minimum 6 months of experience in the sales or training field.

* Flexible to work outdoor

* Excellent presentation and sales skills

* Excellent leadership skills

* A very good command of English

* MS Office skills

If you are interested please send your updated CV to «hr@oppo-aed-eg.com»

mention the job title ( Sales Trainer ) in the subject

Or you can Apply now at this link: Click Here

========

4- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإدارية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة الزقازيق

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

يختص شاغلها بالإشراف على وضع الخطط والسياسات التنفيذيه لانشطه شؤون الخدمات الإدارية المختلفه بإداره الجامعة والتى تتعلق بالتسجيل والوثائق والخدمات العامه وشئون المقر .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والاهداف

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة (بالنسبة للعاملين من خارج الجهاز الإدارى للدولة) .

وفقاً لقرار معايير وتوصيف الوظائف رقم 35 لعام 2019

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة

بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/09

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها

=========

5- تعلن شركة امان_لتمويل_المشروعات احدي مجموعة راية_القابضة للاستثمارات المالية- عن الوظائف الاتية في اقليم_الدلتا :

1) مسئول_موارد_بشرية :

المتطلبات :

مؤهل عالي مناسب. خبرة لاتقل عن عام في مجال الموارد البشرية. يفضل وجود خبرة سابقة بقسم التوظيف تحديدا. إجادة تامة للحاسب الآلي. اجادة اللغة الانجليزية. ان يكون من سكان المحافظات ( المنوفية- الغربية- الشرقية)

2) مراجع_داخلي :

المتطلبات:

- خريج كلية تجارة .

- تقدير لا يقل عن جيد .

- يفضل من لديه خبرة سابقة في المراجعة الداخلية والخارجية .

- يفضل من لديه خبرة في مجال التمويل متناهي الصغر .

- ان يكون مقيم في نطاق محافظة الدقهلية .

المميزات:

رواتب مجزية. تامين (اجتماعي- طبي شامل- حياة). الجمعة والسبت اجازة. فرص قوية للترقي الوظيفي .

التواصل: ترسل السيرة_الذاتية مع ذكر (اسم الوظيفة + المنطقة) على :

Mohamed_halima@rayacorp.com

What’s App only @ 01069097007

==============

6- شركة أوبو مصر للهواتف الذكية تطلب فني هواتف ذكية في سوهاج

OPPO Egypt now is hiring

Mobile Repair Technician For our new SCs in Sohag

Job Description

* Dealing with all problems either Software or Hardware.

* Check all device problems and fix the device in a short time with high quality according to company policy and procedure.

* Register all fixing process on the system/document.

* Making full test to the devices after fixing.

* Diagnostics and repairing any faults found، Make an analysis of all problems and send it to the quality team.

Job Requirements

--High follow up and organizational skills

--Ability to effectively interpret body language Ability to work under pressure

--Very good command of Arabic and English (written، orally)

--Very good computer skills (esp. MS Office applications)

--Very good communication (orally and written)، interpersonal, and --teamwork skills

Send your updated CV to hr@oppo-aed-eg.com

mention ( Mobile Repair Technician-Sohag ) at the mail subject

========

7- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

هيئة الاسعاف المصرية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة الصحة والسكان

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفه على قمة الادارة العامة للشئون المالية ويختص شغل الوظيفة بالاشراف على تنفيذ الخدمات المالية للهيئة خارجآ وداخليآ من خلال اداراتها ومتابعة تنفيذها

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز البرامج التدريبية في مجال الادارة التي تتيحها الهيئة

المهارات الفنية:

الاشتراك في المؤتمرات واعداد البحوث والمذكرات الفنية.

اجتيازالحاسب الالي والبرامج التدريبية المتاحة في مجال الإدارة بالهيئة.

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والتعليمات اللازمة لشغل الوظيفة.

اجادة اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها سنة على الاقل في المستوي الأولي أ، أو قضاء مدة خبرة كلية مقدارها 17 سنة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عالي مناسب ويفضل الحاصلون على دراسات عليا ودورات تدريبية في مجال التخصص

المستندات المطلوبة:

بيان الحالة الوظيفية معتمدآ وموضحآ به التأهيل العلمي والمؤهلات الاضافية –الوظائف الاشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها ) العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات ان وجدت – أي بيانات أخرى يرى المتقدم اضافتها -

بيان عن ابرز انجازات المتقدم واسهاماته في الوحدات التي عمل بها مدعمآ بالمستندات المؤيدة لذلك

اقتراحات تطوير الوحدة أو احد انشطتها الرئيسية والتي يرى انه قادر على تحقيقها خاصة في مجال تطوير انظمة العمل ولوائحه وتحقيق المرونه في تغيير القائم منها والتدريب المستمر للمرؤسيين وانشاء وتحديث قواعد البيانات والقضاء على شكاوى المتعاملين مع الاجهزة التي سيشرف عليها وتحسين الخدمات التي تقدم لهؤلاء المتعاملين وزيادة موارد الدولة.

أن يكون المستندات المقدمة من أصل + 6 صور وإيداع كل نسخة بملف

عدد ( 6 ) صور شمسية 4 × 6 حديثة

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

نهاية الإعلان:

2021/10/10

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باليد بالمقر الرئيسي لهيئة الاسعاف المصرية 157 شارع البحر الاعظم

==========

8- تعلن شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة- عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_البحيرة يوم الاربعاء 06 أكتوبر 2021 م .

لفروع: (شبراخيت- ابو_حمص- ايتاي_البارود- كوم_حماده- الدلنجات- ابوالمطامير- كفر_الدوار- مركز_بدر )

عنوان_المقابلات :

البحيرة: كوم_حماده ش التحرير- شركة امان بالدور الثاني علوي أعلي فرع قطونيل امام بنك مصر .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع )

* المهام الوظيفة :

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له .

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها .

- توفير المعلومات عن العملاء .

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم على سداد الأقساط .

* المتطلبات_الوظيفة :

- مؤهل_عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها .

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه .

2) رئيس_مجموعة: (مركز بدر- كفر الدوار )

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب .

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة .

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع .

3) مدير_فرع: (مركز بدر- كفر الدوار )

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب .

- خبرة لاتقل عن 8 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة .

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع .

4 & 5) امين_خزينة & محاسب: (مركز بدر )

- مؤهل عالي مناسب .

- خريج كلية تجارة قسم محاسبة تقدير لا يقل عن جيد .

6) اوفيس_بوي: (مركز بدر )

- المؤهل دبلوم .

- ذكور فقط .

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع .

* برجاء إحضار السيرة_الذاتية وصورة بطاقة الرقم القومي

للاستفسار والتواصل واتس اب فقط:

Ahmed Ibrahim- 01013122033

==============

9- شركة أوبو مصر تطلب موظف استقبال

OPPO Egypt is hiring

Receptionist For our New branch in Sohag

Job description

*Receiving the customers' devices

* Handle the customer complaint

* Register all data on the System (customer data and mobile data )

*Complaint analysis

* Contact with the maintenance department

* Contact the warehouse department for the accessories and spare parts price.

* Receiving money from the customer

* Contact with the financial department to finalize all financial cases

Job Requirements

* Bachelor degree

* Max. age: 27-28

* Proven customer support experience.

* Very good English language command.

* Males and Females

* Sohag Residents Only

* Customer orientation and ability to adapt/respond to different types of characters.

* Excellent communication and presentation skills.

* Ability to multi-task، prioritize, and manage time effectively.

If you are interested please send your updated resume to hr@oppo-aed-eg.com Mention( Receptionist- Sohag) at the Mail Subject

===========

11- تعلن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة

عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_قنا

فرع_قناغرب: للتعيين_من_مناطق :

1- الوقف

2 – المراشده

الوظائف_المتاحة:

أخصائي_تمويل: (ذكور واناث )

* المهام الوظيفة :

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له .

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها .

- توفير المعلومات عن العملاء .

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم على سداد الأقساط .

متطلبات_الوظيفة:

- مؤهل عالي فقط

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها .

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه .

- مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين .

- إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر .

المميزات :

- رواتب مجزية

- تامين ( اجتماعي، طبي شامل، حياة )

- الجمعة والسبت اجازة

- فرص للترقي الوظيفي .

يتم_التواصل بارسال السيرة الذاتية مع ذكر (الوظيفة+ المنطقة) في خانة الموضوع على:

mostafa_tageldein@rayacorp.com

Whats App only @01121383335

===========

12- شركة أوبو مصر تطلب اداري مرافق

OPPO Egypt is hiring Administration (Facilities Management)

Location: Nasr city.

Job Description:

-Planning and undertaking scheduled maintenance

-Responding to breakdowns

-Diagnosing faults

-Repairing equipment

-Supervising engineering and technical staff

-Obtaining specialist components ،fixtures or fittings

-Managing budgets

-Maintaining statistical and financial records

-Ensuring compliance with health and safety legislation

-Creating maintenance procedures

-Managing stocks of supplies and equipment

-Supporting business developer to open new service center

Job Requirements:

* Bachelor degree

* Experience: 3 years at least

* Excellent Negation and communication skills

* Very good command of English

* MS Office skills

If you are interested please send your updated CV to «hr@oppo-aed-eg.com»

mention the job title (Administration-Facilities management).

===========

13- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

وزارة التموين والتجارة الداخلية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة جهاز التموين والتجارة الداخلية بمديريات من الفئة (ب) بمحافظة مطروح وتختص الوظيفة برسم السياسة التموينية في نطاق المحافظة والوحدات التابعة لها لتوفير السلع والمواد التموينية للجمهور بالسعر المحدد في الوقت المناسب وبالجودة المناسبة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

- رسم السياسة التموينية في المحافظة وكيفية تنفيذ هذه السياسة

- الإشراف على مراقبة وفرة المواد التموينية والسلع الضرورية ومتابعة تنفيذ برامج الشحن للسلع بالمواد التموينية الغذائية والغير غذائية وتوزيعها بدائرة المحافظة ومراجعة النتائج الإجمالية للأنشطة المقدمة واعتمادها وإبداء الملاحظات التي تؤدى إلى تطوير وتحسين مجريات العمل

المهارات الفنية:

القدرات اللازمة لشغل الوظيفة

سنوات الخبرة:

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ)

- أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشرة عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به :

( تاريخ ومحل الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – القدرة على إجادة لغات أجنبية – المعرفة بعلوم الحاسب الآلي – الخبرة النوعية والزمنية –الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث- الوظائف الإشرافية – الأجازات الخاصة ونوعها – الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت – تقارير الكفاية لأخر عامين – محل الإقامة – عدد 2 صور شخصية – صورة بطاقة الرقم القومى- العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى يري المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه).

بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة على ذلك .

اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية .

تقدم الطلبات باليد إلى الأستاذة رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة «99 ش القصر العينى – القاهرة» ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد كما تستبعد الطلبات الغير مستوفاة لشروط الإعلان

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة

نهاية الإعلان:

2021/10/12

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على السادة راغبي التقدم لشغل الوظيفة تقديم الطلبات باليد واستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذا الإطلاع على شروط شغل الوظيفة وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتي الثانية ظهرا .

=====

14- تعلن شركة اوبو عن حاجتها لفنيين اصلاح موبايل في محافظة الجيزة

شروط التقديم:

_ خريج مؤهل عالى .

_ اقصى سن ٣٥ .

_ سكان محافظة الجيزة .

_ خبره في مجال صيانه الموبايلات من سنه لثلاث سنوات .

للتقديم عن طريق ملئ الفورم: اضغط هنا

==========

15- رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة للنقل النهري

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على رئاسة قطاع الشؤون الملاحية احدى القطاعات الرئيسية للهيئة التي تتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة.. وتختص هذه الوظيفة برئاسة أعمال القطاع ووضع مقترحات التخطيط الشامل للملاحة النهرية بما يحقق زيادة كفاءة التشغيل.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة

سنوات الخبرة:

(قضاء مدة بينية قدرهاعام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الإدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاماً على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة )

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل هندسي عالي مناسب

المستندات المطلوبة:

- المؤهل الدراسى- سنة التخرج أو الكلية أو المعهد والتقدير العام.

- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة للنقل النهري.

- عدد سنوات الخدمة الفعلية.

- الأعمال التي باشرها المتقدم وخبراته السابقة والتى تفيد في مباشرة الوظيفة المتقدم لها.

- البرامج التدريبية التي حضرها أو ساهم فيها المتقدم.

- بيان بأبرز الإنجازات وإسهاماته في مجالات عمله وكذا مقترحاته لتطوير العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير وتبسيط إجراءات العمل في الوظيفة المتقدم إليها.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

أي بيانات أو معلومات إضافية تفيد المتقدم لشغل الوظيفة عند إجراء المفاضلة.

تقدم الطلبات خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان .

يتم مراجعة الملفات بالشئون الإدارية لدى الأمانة الفنية للوظائف القيادية قبل التسليم على أن تقدم البيانات السابقة بملف أصل وسبع نسخ .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة

بيانات الإعلان

نهاية الإعلان:

2021/10/11

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

(التقدم بطلب باليد شخصياً على النموذج المعد بالشئون الإدارية – الزهراء – اثر النبي– مصر القديمة)

=========

16- تعلن شركة OPPO للهواتف الذكية تعلن عن حاجتها لوظيفة مخلص جمركي

للعمل بفرع القاهرة:

- خبرة بمجال التخليص الجمركي البحري والافراج المسبق 4 سنوات أو اكثر ويفضل بالالكترونيات أو السمارت فون .

- لديه رخصة تخليص جمركي ( بيضاء/خضراء)

- لديه الخبره باجراءات وقوانين الصادرات والواردات والتعامل مع المرفق القومي لتنظيم للاتصالات .

للتقديم املئ بياناتك: اضغط هنا وسيتم التواصل معك

=========