قصر عابدين يستقبل حفل ضخم لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم

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يستعد قصر عابدين لاستقبال حفل ضخم يعد الأول من نوعه حيث يقدم أشهر أغاني الأفلام المصرية بتوزيع أوركسترالي، والذي يحيه المطرب مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك يوم 29 أكتوبر القادم في قصر عابدين.

الحفل تحت عنوان «صوت السينما»، تنظيم mbc هذا الحفل بإنتاج ضخم من خلال إعادة توزيع الأغاني بتوزيع خاص لأوركسترا القاهرة السيمفوني في عودة للموسيقى والفن الجميل الأصيل.

وكان قصر عابدين قد بدأ في استقبال عدد من الحفلات في نهاية العام الماضي بعد إغلاقه لفترة طويلة، والتي شملت حفل كوكب الشرق أم كلثوم في 3 سهرات متتالية بتقنية الهولوجرام، برفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، ومع أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، خاصة مع أجواء الحفل التاريخية والأثرية التي يتميز بها قصر عابدين. ويعد قصر عابدين تحفة فنية تاريخية نادرة، شهد العديد من الأحداث التاريخية الهامة، وهو أحد أهم الأبنية العريقة وأشهر القصور المصرية الشاهدة على تاريخ مصر الحديث.

هذا وتذاكر الحفل متاحة على منصة ticketsmarche.com المتخصصة في حجز تذاكر الحفلات والفاعليات الفنية الهامة، وسوف يقام الحفل بمراعاة إتباع إرشادات التباعد الاجتماعي وكافة اجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من «كوفيد 19».