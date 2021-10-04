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قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إنه تم إنتاج ما يقرب من 170 مليون مجموعة كاملة من اللقاحات ضد فيروس كورونا في روسيا منذ يناير الماضي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمنتدى التكنولوجيا الحيوية.

وأشار الوزير إلى أنه في الوقت نفسه، من المقرر إنتاج أكثر من 300 مليون مجموعة كاملة من اللقاحات عن عام 2021، موضحا أنه تم تطعيم 45٪ من العمال في قطاع التصنيع، و55٪ في التجارة.

وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل مع الشركات على زيادة مستوى التطعيم.

وأكد مانتوروف «نحن نعمل مع الشركات ونتواصل معها. في البداية، وخاصة العام الماضي، عندما كانت حملة التطعيم قد بدأت للتو، لم يكن من السهل على وفي الوزارة إقناع العاملين بأخذ اللقاح، وفقا لـ«نترفاكس».