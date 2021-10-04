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تحويل مدير مدرسة وشؤون الطلاب بها وعدد من العاملين للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفي

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تحويل مدير مدرسة وشؤون الطلاب بها وعدد من العاملين للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفي تحويل مدير مدرسة وشؤون الطلاب بها وعدد من العاملين للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفي

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قام عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية موسعة شملت مدارس الشهيد طه ساطور الثانوية بنات، والسيدة عائشة الإعدادية بنات، ووادي ماجد الإعدادية بنين، وباحثة البادية ١ و٢ وسط مدينة مرسي مطروح، وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، الأحد المقبل، وذلك بحضور مجدي المنشاوي، مدير عام إدارة مطروح التعليمية .

وشدد وكيل الوزارة أثناء الجولة على ضرورة انضباط المدارس واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة المستجد حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والعاملين ومواصلة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى حتمية إلتزام القائمين بالعملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية بالتحلي بالجدية والاخلاص في العطاء وتقدير المسؤولية لتوفير المناخ المناسب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز لأبنائنا الطلاب.

وفي ذات السياق، قرر «سلامة» تحويل مدير مدرسة طه ساطور الثانوية بنات وشؤون الطلاب بها للشؤون القانونية لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، كذلك استمرارًا لتطبيق سياسة الثواب والعقاب قرر وكيل الوزارة تحويل عدد من العاملين بهذه المدارس للتحقيق لعدم القيام بواجباتهم المهنية والإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية المنوطة بهم وذلك وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة.

ووجه مدير المديرية مدير عام الإدارة التعليمية وإدارة المتابعة بتعليم مطروح بتشكيل وإرسال لجان على وجه السرعة لمتابعة استعدادات انطلاق الدراسة بهذه المدارس والوقوف على أسباب غياب عديد العاملين بها ومعالجة السلبيات الموجودة بها فورًا، بالإضافة إلى مراجعة مخالفات نقل وتحويلات الطالبات بطه ساطور الثانوية بنات والتي تم رصد بعضها خلال الجولة التفقدية.

وأكد وكيل الوزارة استمرار جولاته الميدانية بكل الإدارات التعليمية لمتابعة اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الدراسة ومعربا عن خالص أمنياته القلبية بتحقيق انطلاقة مثالية لعام دراسى ناجح ملئ بالعطاءات المثمرة متمنياً كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب مشيراً إلى أهمية دور الأسرة لتحفيز الأبناء لتحقيق التفوق الدراسي والتميز العلمي.

المصرى اليوم

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