مطروح تستعد لمعرض «تراثنا»

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تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الاستعداد لمشاركة محافظة مطروح في معرض تراثنا خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر بمركز مصر بالمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، كأكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

اجتمعت الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، مع المهندس حسام صالح، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح، وفريق الشباب الممثل لمحافظة مطروح والجهات المعنية بالتنظيم والمشاركة، وذلك بدعم كامل من المحافظة وجهاز المشروعات الصغيره والمتوسطة في إطار الاهتمام بدعم مشروعات الشباب في مجال الحرف اليدوية مع توفير أفضل الفرص لعرض منتجاتهم اليدويه والترويج وتناول اللقاء الضوابط والتعليمات المنظمه للمعرض وأماكن الإقامة مع الحرص على الظهور المشرف واللائق بمحافظة مطروح.