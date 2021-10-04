إزالة ١٠٩ حالات تعد ضمن الموجة الـ١٨ في الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تنفيذ أعمال ازاله التعديات على أراضي أملاك الدولة، لإسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجه الـ ١٨ ،تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة ٩٠ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة ١٦ ألف و٤٤٩ متر، و١٩ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة ٢٦ فدان و٢١قيراط بمراكز «فاقوس- أولاد صقر- كفر صقر- ههيا-الابراهيمية- بلبيس- الحسينية- منيا القمح- ديرب نجم»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.