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خطر «شاهين» اقترب عن الانتهاء في سلطنة عمان

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خطر «شاهين» اقترب عن الانتهاء في سلطنة عمان خطر «شاهين» اقترب عن الانتهاء في سلطنة عمان

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أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية «شاهين».

وقال عبدالله بن راشد الخضوري، رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد بهيئة الطيران المدني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العمانية، إن الحالة المدارية تحولت إلى منخفض مداري، يتمركز في جنوب الظاهرة.

وأوضح أن انتهاء التأثيرات المباشرة للإعصار لا يعني عدم هطول أمطار على شمال السلطنة، حيث ما يزال هناك وجود لبعض السحب المتفرقة في شمال البلاد، إضافة إلى فرص لتشكل السحب الرعدية على جبال الحجر كتأثيرات غير مُباشرة.

ودعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية، لأن بعضها مستمرة في الجريان.

المصرى اليوم

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