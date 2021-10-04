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"كفيف" تنظم فعاليات اجتماعية ترفيهية ثقافية لمستفيديها

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بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

نظّمت جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض، فعالية اجتماعية ترفيهية ثقافية لمستفيديها، مساء الأحد، بوقف ديوانية الحسين التاريخية، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يوافق الأول من أكتوبر.

يأتي هذا الحدث امتداداً لدورها الراسخ في تنشيط الدور الاجتماعي المنبثق من خططها الاستراتيجية لهذا العام، التي تستهدف كل أفراد الأسرة في التمكين والاندماج، وتعميقا للمبادئ القيمة لتعزيز أواصر الترابط المجتمعي.

تضمّن الحفل في انطلاقته، عدداً من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية، كمشاركة فرق الفنون الشعبية في تقديم الفلكلور الشعبي والعرضة النجدية.

فضلاً عن مشاركة عدد من الروائيين المعاصرين لسرد قصص وأحداث خالدة على مر العقود، لإضفاء طابع بهيج للحفل يحمل من أصالة الماضي وعراقة موروثنا السعودي الثمين والراسخ في ذاكرة التاريخ وفي ذاكرة الزوار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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