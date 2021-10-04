غدًا.. مناقشة الوقاية من العنف بالمركز الدولي للكتاب

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يستقبل المركز الدولي للكتاب ،التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج على، ندوة مناقشة كتاب «الوقاية من العنف- قراءة تحليلية في الحديث النبوي الشريف»، من تأليف أستاذ الأدب العربي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة فرع الفيوم دكتور محمد مصطفى منصور. وذلك في الخامسة من مساء غد الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 بمقر المركز خلف دار القضاء العالي.

يطرح الكتاب منهج تربوي مؤسسي لمواجهة التطرف والميل إلى العنف في نفسية المتدين، والعمل على إثراء جوانب الرحمة والسماحة من جانب آخر.

يناقش الكتاب دكتور عادل ضرغام الأستاذ بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة فرع الفيوم، والكاتب الصحفي سامح فايز.