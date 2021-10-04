«الباباراتزي» ترصد طليقة أغنى رجل في العالم مفترشة الأرض ممسكة بكتاب لكارل ماركس

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تداول عدد من المنصات الأمريكية، صورة للمغنية الكندية جرايمز، طليقة إيلون ماسك_ أغنى رجل في العالم_ وهي مفترشة الأرض بأحد شوارع لوس أنجلوس، ممسكة بكتاب لكارل ماركس.

ورصدت عدسات مصورو صحافة المشاهير أو «الباباراتزي» جرايمز، التي انفصلت مؤخرا عن إيلون ماسك_ مؤسس شركتي «سبيس إكس» و«تسلا»، والمشتهر بكونه أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ200 مليار دولار، يوم الجمعة في وسط مدينة لوس أنجلوس بينما كانت تتصفح كتاب «البيان الشيوعي» المناهض للرأسمالية، في أول ظهور علني لها منذ إعلانها الانفصال عن إيلون ماسك.

وتأتي الصور بعد أقل من أسبوع من إعلان ماسك كأغنى رجل، وهو مركز غالبا ما يتنافس عليه مع جيف بيزوس مؤسس شركة «أمازون».

حيرت جرايمز_ التي كانت زوجة أغنى رجل في العالم، آنذاك، متابعيها بمنصات التواصل كـ «تيك توك» في يونيو الماضي، حين اعتبرت أن الذكاء الاصطناعي هو أسرع طريق للشيوعية».

وبدأت علاقة إيلون ماسك وكلير إليس بوشيه، المشتهرة بـ جرايمز، في العام 2018 قبل ان ينفصلا.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن مؤسس شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» إيلون ماسك انفصاله عن شريكة حياته المغنية الكندية جرايمز، بعد علاقة دامت 3 سنوات.

وقال ماسك لموقع Page Six، إنهما «لا يزالان يحبان بعضهما البعض، ويلتقيان كثيرا وتربطهما علاقة جيدة»، لكن العمل يتسبب دائما بتباعدهما لفترات طويلة.

وأضاف: «عملي مع سبيس إكس وتسلا يتطلب وجودي في تكساس بشكل أساسي أو السفر إلى الخارج، وعملها مركز في لوس أنجلوس»، فيما لم تعلق جرايمز ب على انفصالهما.