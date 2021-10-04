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نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير وتوسيع شارع الجمهورية تمهيدًا لرصفه

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نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير وتوسيع شارع الجمهورية تمهيدًا لرصفه نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير وتوسيع شارع الجمهورية تمهيدًا لرصفه

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تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الاثنين، أعمال تطوير وتوسيع شارع الجمهورية بطول 650 مترًا بنطاق مدينة الحوامدية تمهيدًا لبدء أعمال رصف الطريق لإيجاد السيولة المرورية والربط بين شوارع الصحافة وسعد زغلول وجسر المنوات بنطاق مدينة الحوامدية.

ووجه نائب المحافظ خلال جولته بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدًا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.

المصرى اليوم

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