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وزيرة الثقافة ترشح القومية للفنون الشعبية لتمثيل في مهرجان «الرقص الشعبي» بقبرص

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وزيرة الثقافة ترشح القومية للفنون الشعبية لتمثيل مصر في مهرجان «الرقص الشعبي» بقبرص وزيرة الثقافة ترشح القومية للفنون الشعبية لتمثيل في مهرجان «الرقص الشعبي» بقبرص

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رشحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده لتمثيل في مهرجان الرقص الشعبي بمدينة ليماسول القبرصية وذلك في الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر الجاري.

كما أوفدت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة إلى ايطاليا للمشاركة في فعاليات افتتاح الموسم الثقافي الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما ومواصلة الاحتفالات باختيار مدينة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2021، وذلك خلال الفترة من 20 حتي 25 أكتوبر الجاري .

قالت عبدالدايم إن الثقافة والفنون المصرية تعود للمشاركة في الفعاليات الدولية والإقليمية بعد فترة من التوقف بسبب انتشار ، موضحة أن الفنون الشعبية أحد مكونات الموروث الثقافي والحضاري المصري التي تساهم بشكل كبير في الترويج للوطن بالخارج، مؤكدة أن المشاركات الدولية للفرق الفنية والإبداعية هي أحد جسور التواصل بين مصر ومختلف دول العالم.

المصرى اليوم

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