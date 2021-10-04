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وزير الخارجية يشكُر بسبب الدعم الذي لقته لتناول سد النهضة في مجلس الأمن

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وزير الخارجية يشكُر روسيا بسبب الدعم الذي لقته مصر لتناول سد النهضة في مجلس الأمن وزير الخارجية يشكُر بسبب الدعم الذي لقته لتناول سد النهضة في مجلس الأمن

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قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه ناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تطورات أوضاع قضية سد النهضة، موجها الشكر لروسيا حول موقفها في هذه القضية.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع لافروف: «أتوجه بالشكر لروسيا بسبب الدعم الذي لقته من جانبها لتناول هذه القضية في مجلس الأمن ونتطلع للتعاون مع موسكو في هذه القضية»، والتوصل لحل قانوني ملزم يضمن حقوق كافة الأطراف، بعيدا عن أي سياسات أحادية لا تتوافق مع سياسات القانون الدولي.

وأكد أنه ناقش مع لافروف، أوجه العلاقات الثنائية، معربا عن الارتياح لدورية اللقاءات المشتركة بين البلدين وتفعيل مجالات التعاون الثنائي وهي مجالات كبيرة وتعد مثالا للتعاون المثمر سواء كان في محطة الضبعة النووية أو المنطقة الصناعية بالسويس أو المقاصد السياحية.

وتابع: نرغب في عودة التبادل التجاري بشكل كبير الذي تأثر بسبب جائحة كورونا.

وكان قد بحث وزيرا خارجية ومصر، اليوم الاثنين، عددا من الملفات أهمها الملفين السوري والليبي.

المصرى اليوم

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