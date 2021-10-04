ديفيد جوليوس.. من هو العالم الأمريكي الحاصل على جائزة نوبل للطب 2021؟

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قبل ساعات، أعلنت لجنة جائزة نوبل، في سنوكهولم، فوز العالم الأمريكي ديفيد جوليوس، بالاشتراك مع العالم المنحدر من أصل لبناني، أرديرم باتابوتيان، بنوبل في مجال الطب للعام الجاري، وذلك لاكتشافهما الطبي المتعلق بمستقبلات الحرارة واللمس.

الاكتشاف الجديد يفسر كيفية تحفيز درجة الحرارة المرتفعة والمنخفضة والقوة الميكانيكية، النبضات العصبية المسؤولة عن إدراكنا للعالم وقدرتنا على التكيف معه.

من هو ديفيد جوليوس؟

ديفيد جوليوس، هو عالم أمريكي من مواليد 4 نوفمبر 1955، بنيويورك، بدأ مشواره العلمي بحصوله على درجة البكالوريوس في علوم الحياة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو أستاذ ورئيس قسم علم وظائف الأعضاء في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.

مشواره العلمي

«جوليوس» اكتسب أول خبرة بحثية له بدراسة آليات تفاعل الحمض النووي الريبي، في مختبر ألكسندر ريتش «tRNA»، ثم أجرى دراساته العليا في الكيمياء الحيوية في جامعة كاليفورنيا في الفترة بين 1984 و1977.

وكان يوليوس باحثًا في مرحلة ما بعد الدكتوراه، في أحد مختبرات جامعة كولومبيا، حيث تحول تركيزه آنذاك إلى علم الأدوية العصبية ووظيفة المستقبلات، وخلال هذه المرحلة، تمكن من تحديد الجينات التي تشفر أعضاء عائلة مستقبلات هرمون السيروتونين.

أيضًا كان التركيز الرئيسي لعمل ديفيد جوليوس، هو تحديد وفهم الآليات الجزيئية المشاركة في حواس اللمس والألم لدينا، واستغلت مجموعته البحثية خصائص المنتجات الطبيعية لاكتشاف عائلة من مستقبلات القنوات الأيونية الحساسة لدرجة الحرارة والتي تمكن الألياف العصبية الحسية من اكتشاف درجات الحرارة الساخنة أو الباردة.

يعد «جوليوس» عضوًا في عدة جهات علمية مرموقة، في الأكاديمية الوطنية للعلوم والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم.

جوائز وأوسمة

وخلال مشواره العلمي حصد العديد من الجوائز والأوسمة، وتشمل جائزة «كافلي» في علم الأعصاب عام 2020، وجائزة كندا غيردنر الدولية عام 2017.

جاز ديفيد جوليوس أيضًا على جائزة الدكتور بول جانسن للبحوث الطبية الحيوية عام 2013، وجائزة «شو» و«باسانو»، وجائزة أمير أستورياس للبحث التقني والعلمي عام 2010.

وجائزة «سكولنيك» من معهد ماكغفرن لأبحاث الدماغ، والتابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2007، بالإضافة إلى جائزة «يونيليفر» للعلوم بنفس العام، وجائزة كلاوس يواكيم زولش للعلوم العصبية عام 2006.