وزير الخارجية الروسي: نرفض محاولات تسييس إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوري

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بحث وزيرا خارجية روسيا ومصر، اليوم الاثنين، عددا من الملفات أهمها الملفين السوري والليبي.

وقد جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك، تأكيد موقف موسكو الرافض لمحاولات تسييس ملف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مشددا على ضرورة تقديم المساعدات للسوريين لتجاوز تداعيات الأزمة الممتدة منذ عدة سنوات، والعمل على التوصل لتسوية سياسية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

وأشار لافروف إلى أن التهديد الإرهابي في منطقة إدلب لا يزال مستمرا، والجماعات الإرهابية المتمركزة هناك تهاجم وحدات الجيش السوري وكذلك القوات الروسية.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها وتألمت كثيرا لما تعرضت له الشعب السوري على مدار الـ10 سنوات الماضية، وتعتبر سوريا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وتاريخيا كانت دائما العلاقات المصرية السورية لها أهمية خاصة.