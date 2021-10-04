النصر السعودي يعاقب حمد الله لسوء السلوك

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قررت إدارة النصر السعودي معاقبة لاعبها عبدالرزاق حمد الله، ونشر عبدالرحيم حمد الله، شقيق اللاعب، صورة لأخيه عبر «إنستجرام»، وعلق عليها: «قررت إدارة النصر خصم 40% من راتب عبدالرزاق حمد الله عن الموسم الحالي، قبل 10 أيام من ربع نهائي دوري أبطال آسيا».

وشهدت الأيام الماضية عودة التوتر بين حمد الله وإدارة ناديه، برئاسة مسلي آل معمر، حيث أكد مصدر في النصر قبل أيام، أن هناك خلافا كبيرا بين الطرفين حول بنود تجديد العقد.

ويمر الفريق بحالة من انعدام الوزن في الدوري السعودى الممتاز ادت لتراجع ترتيب الفريق بجدول المسابقة حيث يحتل الفريق المركز الثالث ب12 نقطة وتلقى هزيميتن منذ انطلاق الموسم .