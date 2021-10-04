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مبابى يكشف محاولات رحيله عن باريس سان جيرمان

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مبابى يكشف محاولات رحيله عن باريس سان جيرمان مبابى يكشف محاولات رحيله عن باريس سان جيرمان

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كشف الفرنسي كيليان مبابي أنه طلب في يوليو الماضي الرحيل عن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، وسط رغبة في ضمه من جانب ريال مدريد الإسباني، حيث كان يأمل في حصول النادي الفرنسي على مقابل مادي نظير الاستغناء عنه.

وارتبط اسم الفرنسي الدولي مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الماضية، بعد الدخول في آخر عام من عقده مع سان جيرمان. وتردد أن ريال مدريد تقدم بثلاثة عروض لضم اللاعب قوبلت جميعها بالرفض، وذلك في يوليو وأغسطس.

وفي حديثه بالتفصيل بشأن مستقبله للمرة الأولى، قال مبابي في مقابلة مع قناة «آر.إم.سي سبورت»، إنه لا يعتزم التوقيع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان. وقال مبابي: «طلبت الرحيل، منذ اللحظة التي رغبت فيها في عدم تمديد التعاقد، أردت أن يحصل النادي على مقابل كي يتمكن من ضم بديل جيد.»

وأضاف: «هذا النادي قدم لي الكثير، دائما ما كنت سعيدا طوال الأعوام الأربعة التي قضيتها هنا، ومازلت أشعر بذلك، قلتها في وقت مبكر بالشكل الكافي كي يتمكن النادي من تقديم رد الفعل.» وتابع :«أردت أن يخرج الجميع من هذا الموقف أكثر قوة، أن ننفصل بتحية بعضنا البعض، وأن نبرم صفقة جيدة وقد احترمت هذا، وقلت إذا كنتم لا تريدونني أن أذهب، فسأبقى».

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