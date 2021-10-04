بالفيديو.. أديب سنغالي: مبادرة تركي آل الشيخ تحفّز عشاق الثقافة

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نوّه بجهود المملكة في تصدير الثقافة العربية وعبّر عن عزمه ترجمة الرواية للفرنسية

أكد رئيس النادي الأدبي والإعلامي السنغالي الدكتور فاضل غي أن مبادرة المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في بيع روايته بمبلغ دولار واحد دعمًا للثقافة والأدب في السعودية وجميع أنحاء العالم مميزة ولافتة كريمة تحفّز كل المثقفين، منوهاً بالراوية التي تجسد بعد النظر والعمق الذي يمتلكه المؤلف.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" خلال زيارته الحالية للمملكة لزيارة المعرض، أوضح فيها أنه أعجب بهذه المبادرة، وكان من أوائل الذين اشتروها من المعرض، مبيناً أن السعودية تمتلك إرثاً ثقافياً وحضارياً كبيراً، وكل من ينتسب إليها تحظى مؤلفاته بعناية كبير من المثقفين بالقارة السمراء.

وعبّر "غي" عن عزمه بترجمة الرواية للغة الفرنسية الرسمية لبلاده السنغال التي تقع في غرب إفريقيا، مؤكداً أن النادي الأدبي بالسنغال سيتناول الراوية عبر لجانه المتخصصة بالثقافة العربية.

ونوّه "فاضل غي" بالجهود التي تقدّمها المملكة بقيادتها الرشيدة في نشر الثقافة العربية الأصلية التي هي لغة القرآن أصل الثقافة العالمية، مقدماً شكره وتقديره لكل العاملين والمنظمين للمعرض الدولي للكتاب الذي وصفه بالعرس الثقافي والملتقى الأدبي الكبير في عاصمة الثقافة العربية.

وكان المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، قد وقّع روايته الأولى التي تحمل عنوان "تشيللو" في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 على منصة توقيع الكتب مع انطلاقة المعرض، حيث شهد توقيع الرواية عدد كبير من المثقفين والأدباء والزوار.