على الألفى يحيى حفلاً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا..تعرف على الموعد

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يحيي الفنان على الألفي حفلاً غنائيًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٥ من أكتوبر الجاري على أن يبدأ الحفل في الساعة الثامنة مساء.

ويعتبر هذا الحفل هو اللقاء الأول بين الفنان على الألفي وفرقته وبين جمهور الأوبرا، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من الأغاني التراثية لفناني الزمن الجميل والتي اشتهر بغنائها في الحفلات، ونالت استحسان الجمهور، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أجمل أغانيه مثل «إحساس بالونس» و«البنت اللي سهرانة» وتتر مسلسل «آدم وجميلة» وغيرها.

كما يشتمل الحفل على مفاجأة للحضور حيث سيغني على الألفي أغاني جديدة لأول مرة ليكون جمهور الأوبرا المستمع الأول لها.