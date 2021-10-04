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مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في حفل كبير بقصر عابدين

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مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في حفل كبير بقصر عابدين مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في حفل كبير بقصر عابدين

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يستعد قصر عابدين لاستقبال حفل ضخم يعد الأول من نوعه حيث يقدم أشهر أغاني الأفلام المصرية بتوزيع أوركسترالي، والذي يحيه النجم مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك يوم 29 أكتوبر القادم في قصر عابدين.

وفي ظل إحياء الأغاني الأفلام الشهيرة والمتميزة التي طالما لاقت أعجاب ومتابعة من جماهير الوطن العربي لأشهر الفنانين في السينما المصرية، تحت عنوان «صوت السينما» من خلال إعادة توزيع الأغاني بتوزيع خاص لأوركسترا القاهرة السيمفوني في عودة للموسيقى والفن الجميل الأصيل.

وكان قصر عابدين قد بدأ في استقبال عدد من الحفلات في نهاية العام الماضي بعد إغلاقه لفترة طويلة، والتي شملت حفل كوكب الشرق أم كلثوم في 3 سهرات متتالية بتقنية الهولوجرام، برفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، ومع أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، خاصة مع أجواء الحفل التاريخية والأثرية التي يتميز بها قصر عابدين.

المصرى اليوم

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