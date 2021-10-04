التحفظ على 8 تكاتك تسير عكس الاتجاه في كفر شكر

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ضبطت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بالتنسيق مع شرطة المرافق ثمانية مركبات توك توك إرتكبوا مخالفات السير عكس الإتجاه بمدخل المدينة والتسبب في مشكلات مرورية وتعريض حياة المواطنين للخطر وقرر الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر التحفظ على التكاتك المضبوطة وتحرير محضر لإصحابها وتسليمها لمرور القليوبية لاتخاذ اللازم.

شدد المدينة على ضرورة ضبط التوك توك المخالف والسير على الإتجاه حفاظا على حياة المواطنين ولسهولة حركة المرور في الشوارع والطرق.

وقام رئيس مركز ومدينة كفر شكر بحملة مكبرة للمرور على المولات التجارية ومحلات الجزارة بالتنسيق مع إدارتى الطب البيطري والتموين للتأكد من تواريخ الصلاحية ومدى صلاحية اللحوم والمنتجات والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت مخالفته للقانون كما شملت الحملة المرور على عددا من المخابز واسفرت الحملة عن تحرير عددا من المحاضر داخل المخابز والمحلات والمولات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع رئيس المدينة حملة نظافة عامة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق والميادين بقرى الوحدة المحلية والمدينة حيث أسفرت جهود الحملة على رفع مايقرب من 330 طن قمامة من الشوارع والمقالب الفرعية والمقلب الوسيط ونقلها إلى المقلب العمومى بواسطة عمال ومعدات مجلس المدينة حفاظا على البيئة.