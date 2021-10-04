محافظ القليوبية يتفقد تأهيل قرية جمجرة على نفقة القطاع الخاصة بـ٧٠ مليون جنيه

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مصنع المياه المعدنية، ومركز شباب كفر الأربعين، بقرية جمجرة بمركز بنها، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية بين المحافظة والقطاع الخاص وبناء على توقيع بروتوكول التعاون مع الشركة بخصوص مشروع تطوير وإعادة تأهيل المنطقة المحيطة بالمصنع وقرية جمجرة بتكلفة قدرها 70 مليون جنيه.

وقال بيان صحفي، الإثنين، إن الجولة شتملت أعمال التطوير على إزالة كوبري السنيتي بعرض ٦ م، وإعادة إنشاء كوبري جديد بعرض ٢٧ م، وإعادة تطوير ترعة السنيتى من فم الترعة بالرياح بطول نحو نصف كيلومتر، وتطوير واعادة تأهيل طريقي جانبي ترعة السنيتى بعروض ١١م و١٧ م على الترتيب، وإنشاء أماكن إنتظار سيارات، بالإضافة إلى إعادة تغطية ترعة الغفارة، وعمل حماية من البلاطات خرسانة مسلحة للمواسير لإستيعاب زيادة أحمال الحركة المرورية للطريق بعد توسعته، وتحويله إلى اتجاهين وجزيرة بالمنتصف باجمالى عرض يصل إلى 16 م بدلاً من الطريق القديم بعرض ٦ م.

كما اشتملت أعمال التطوير طريق مصرف العزيزية وتوسعته باجمالى عرض ١٨ م بدلاً من ٨ م، حيث تم تخطيط جميع طرق المشروع، وعمل مطبات صناعية للتهدئة، وأماكن عبور المشاه، ولافتات مرورية، وإنارة الطرق بالكامل بالأعمدة والأضاءات الحديثة.

كما تفقد أعمال توسعه لمحطه تحليه مياه الشرب والصرف الصحي لتستوعب 27 ألف نسمة، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير مركز شباب كفر الأربعين يشمل أعمال التطوير قاعه لدار المناسبات -صاله لالعاب الكاراتيه والبلياردو- العاب للاطفال).

جاءت الجولة بحضور المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس على عودة وكيل وزارة الإسكان، والمهندس طلعت سلطان مدير مركز الشبكات الارضية، وراسم دباس مدير عام الشركة، وماجد الحلفاوي مدير العلاقات الحكوميه والموارد البشريه بالمصنع، ورضوي عامر مدير التنمية المجتمعيه بالشركة.

محافظ القليوبية يتفقد تأهيل قرية جمجرة على نفقة القطاع الخاصة ب٧٠ مليون جنيه

محافظ القليوبية يتفقد تأهيل قرية جمجرة على نفقة القطاع الخاصة ب٧٠ مليون جنيه

محافظ القليوبية يتفقد تأهيل قرية جمجرة على نفقة القطاع الخاصة ب٧٠ مليون جنيه

محافظ القليوبية يتفقد تأهيل قرية جمجرة على نفقة القطاع الخاصة ب٧٠ مليون جنيه

محافظ القليوبية يتفقد تأهيل قرية جمجرة على نفقة القطاع الخاصة ب٧٠ مليون جنيه

محافظ القليوبية يتفقد تأهيل قرية جمجرة على نفقة القطاع الخاصة ب٧٠ مليون جنيه