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تابعت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أعمال تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بمقر فرع المجلس القومى للمرأة وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بقنا، رافقتها الدكتورة هدى السعدى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بقنا.

تطعيم السيدات بالمجلس القومي للمرأة بقنا

ومن جانبها أوضحت السكرتير العام المساعد أن فرع المجلس القومى للمرأة بدأ اليوم في تطعيم المواطنين لا سيما السيدات ممن لا يمتلكن إمكانية الوصول إلى خدمة الإنترنت للتسجيل، مشيرةً إلى أن الفريق الطبى المتواجد بالفرع يقوم بالتسجيل لمن لم تسجل على موقع وزارة الصحة والسكان ثم يتم منحهن اللقاح عقب التسجيل مباشرة، مؤكدةً أن ذلك يأتى في إطار سعى المحافظة نحو التوسع في مراكز تطعيم المواطنين بهدف منع التكدس والتيسير على المواطنين .

تطعيم السيدات بالمجلس القومي للمرأة بقنا

وخلال متابعتها لأعمال التطعيم إلتقت بمجموعة من السيدات وأكدت لهن حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الراحة والأمان وطمأنتهن حول اللقاح وفعاليته ودعتهن إلى ضرورة الإلتزام بكافة الاجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وإرتداء الكمامة لضمان الوقاية من إحتمالية العدوى بالفيروس، لافتةً إلى أن تخصيص فريق طبى بالمجلس القومى للمرأة يأتى من منطلق المسئولية المجتمعية للمجلس تجاه سيدات قنا وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع .

تطعيم السيدات بالمجلس القومي للمرأة بقنا

وأضافت الدكتورة هدى السعدى مقررة فرع المجلس القومي للمراة بقنا، أن الرائدات الريفيات ورائدات المجلس القومى للمرأة قمن بحملة طرق الأبواب في القرى والنجوع للوصول إلى أكبر عدد من السيدات وتوعيتهن بأهمية التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح وطمأنتهن بأن اللقاح آمن ولا يسبب أية مضاعفات وهو ما ساهم في وجود إقبال من السيدات في أول أيام التطعيم بالفرع .

تطعيم السيدات بالمجلس القومي للمرأة بقنا