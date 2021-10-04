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خبير أمريكي يعلن إجراءات المجتمع العلمي استعدادا لجائحة مقبلة

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خبير أمريكي يعلن إجراءات المجتمع العلمي استعدادا لجائحة مقبلة خبير أمريكي يعلن إجراءات المجتمع العلمي استعدادا لجائحة مقبلة

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أعلن مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، عن مجموعة إجراءات أساسية للمجتمع العلمي تسمح بالاستعداد لجائحة مقبلة.

وقال فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين في الإدارة الأمريكية، خلال منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع، عبر الفيديو: أولا نعمل على تحديد الكائنات الممرضة ذات الأولوية والتي يمكن أن تسبب جائحة.

وأضافت على سبيل المثال توجد لدى منظمة الصحة العالمية قائمة مناسبة، تكمن المشكلة في أنه لا يمكننا التقيد بهذا المنهج فقط لأن الانتشار الجماعي للعدوى عادة يثيره أحد مسببات الأمراض غير المتوقعة.

وذكر فاوتشي أن العلماء يعملون كذلك على تحسين مكونات العقاقير العلاجية، التي تم استخدامها سابقا ضد الكائنات الممرضة، والأهم من ذلك، يقومون بتطوير جزئيات جديدة تمكن من التأثير على الأجزاء الضعيفة للفيروسات، وختم الخبير الأمريكي بالقول: «لذا فإن تطوير هذه الإجراءات المضادة سيمكننا من الاستعداد للجائحة القادمة التي لا مفر منها».

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