المشدد 6 سنوات لقارئ عدادات كهرباء بتهمة ترويج المخدرات في القليوبية

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لقارئ عدادات بشركة الكهرباء بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد خلف، وعضوية المستشارين خالد حلمي الشباسي، وشريف محمد السباعي، وأمانة سر نصر الغنيمي.

كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط المتهم ويدعى «و. ع. ع»، قارئ عداد بشركة الكهرباء، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وذلك بعد ورود معلومات لرئيس مكتب مخدرات مديرية أمن القليوبية بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة.

وتم تشكيل فريق بحث نجح في ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التجديد له، وإحالته للمحاكمة فقضت بحكمها السابق.