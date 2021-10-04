«ليست آية قرآنية».. محمد العدل يدافع عن مروان بابلو بعد أزمة «مولاي إنى بابك»

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دافع المنتج محمد العدل عن مغني الراب مروان بابلو، بسبب حفلته الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بسبب ظهور أحد أصدقائه الذي يدعى شب الجديد على المسرح وغنائه ابتهال «مولاي» مع تغيير كلماته، لتكون «مروان يا مروان».

وكتب العدل، منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً :«أغنية لها مؤلف وملحن، ليست نصا مقدسا، عايزين نص في القانون جديد، ازدراء ابتهالات، مولاي إنى بابك ليست آية قرآنية ولا حديث نبوي، ارحموا نفسكم وارحمونا».

وتابع :«ملحوظة: مروان ماقالش حاجة.. ده صاحبه قال له..مروان انى ببابك.. ماقالوش مولاى... قال مروان».

وكانت نقابة المهن الموسيقية قررت منع التعامل مع مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، وجاء في بيان من النقابة أن مروان بابلو ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.

وأكد البيان أن نقابة الموسيقيين أخطرت كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار لأنه تناول في إحدي حفلاته إبتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانيه وقيم سامية لدى المصرين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي.