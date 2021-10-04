إعصار شاهين .. سلطان عُمان يأمر بتشكيل لجنة لتقييم الأضرار

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في إطار متابعة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، للإعصار «شاهين» وتأثيراته المختلفة في عدد من المحافظات العُمانية، أمر بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية، وذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.

كما وجه السلطان هيثم بن طارق بضرورة الإسراع في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت نتيجة هذه الأنواء، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة.

وستباشر اللجنة عملها برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسئولين من الجهات ذات العلاقة، من أجل إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.