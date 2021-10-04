تحرير 20 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بشوارع مدينة المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الوحدة المحلية لمدينة المنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المحال التجارية، لمتابعة مدي الالتزام بتطبيق المواعيد الشتوية، وحملات النظافة والاشغالات، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين.

من جانبه، قال اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز، رئيس المدينة، إنه تم خلال الحملات تحرير 20 مخالفة متنوعة، حيث تنوعت المخالفات بين (مخالفة مواعيد العمل الشتوية – تعديات على حرم الطريق – عدم الالتزام بمعايير النظافة)، مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.